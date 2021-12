Métro du Grand Paris : le tunnel de la ligne 15 Sud est désormais entièrement creusé

Le tunnel de la ligne 15 Sud du futur métro du Grand Paris est entièrement creusé. Lundi 20 décembre, le dernier tunnelier est arrivé à Créteil (Val-de-Marne). Lors d'une cérémonie, le président de la Société du Grand Paris (SGP) Jean-François Monteils a vanté "un grand courant d'air de 37 km" résultant de l'achèvement des tunnels de cette ligne de métro, qui doit relier Pont-de-Sèvres (Hauts-de-Seine) à Noisy-Champs (à la frontière de la Seine-Saint-Denis et de la Seine-et-Marne) en traversant le Val-de-Marne.

Déclarée d'utilité publique en décembre 2014, la ligne 15 Sud est en travaux depuis mars 2015. Dix tunneliers (des imposantes machines qui permettent d'excaver en sous-sol) ont été nécessaires pour creuser depuis avril 2018 les 33 km de la ligne et 4 km supplémentaires de raccordements, a-t-il rappelé. Cette liaison faisant un arc dans la banlieue sud de Paris sera "plus longue que n'importe quelle ligne en Ile-de-France, et en France", a relevé Jean-François Monteils. Reste qu'il faudra encore quatre ans pour terminer les stations, installer les voies dans les tunnels, les équiper et tester le matériel. L'ouverture de la ligne est prévue fin 2025.

Un premier morceau du métro du Grand Paris doit être mis en service auparavant, au printemps 2024 pour les jeux Olympiques : le prolongement de la ligne 14 au sud et au nord, de l'aéroport d'Orly (Val-de-Marne) à Saint-Denis Pleyel (Seine-Saint-Denis). L'ouverture des autres tronçons des 200 km du supermétro francilien est annoncée entre 2026 et 2030, y compris des prolongements de la ligne 15 à l'ouest, au nord et à l'est de Paris pour former une ligne circulaire.