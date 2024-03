"Méga-camions" : le Parlement européen adopte le texte autorisant leur circulation

Un premier feu qui passe au vert pour les "méga-camions". Par 330 voix pour et 207 contre (74 abstentions), le Parlement européen a adopté en première lecture, mardi 12 mars, le texte qui autorise ces camions à rallonge à rouler sur les routes de l'UE.

En l'état, leur circulation reste encore suspendue à une ultime validation du Conseil européen. Le texte va en effet à présent être négocié avec les Etats-membres. A l'issue, chaque Etat pourra refuser le passage de ces "méga-camions" à condition qu’il ne l'autorise pas sur son territoire.

Egalement appelés "gigaliners", ces camions à rallonge, composés d'un conteneur auquel s'ajoute une remorque, peuvent mesurer jusqu'à 25 mètres (la longueur d'un terrain de tennis) et peser 60 tonnes. Ils circulent déjà dans une poignée de pays, dont la Suède, la Finlande, les Pays-Bas et l'Allemagne... Intérêt affiché : économiser consommation de carburant et émissions carbone en transportant davantage en moins de trajets.

La crainte de "routes engorgées"



Mais pour les acteurs du ferroviaire, cette compétitivité accrue du transport routier fragilisera immanquablement leur développement. "Nous sommes fermement opposés à l'augmentation des poids et tailles des camions non-électriques, aux flux transfrontaliers de méga-camions (...) qui circuleraient sans entrave de la Pologne à l'Espagne, lance Sigrid Nikutta, patronne de DB Cargo, géant du fret ferroviaire. Cela engorgera nos routes déjà encombrées, mettra sous pression les ponts... L'impact anéantira les gains environnementaux, en encourageant la route même quand le rail est plus efficace et écologique".

L'initiative est aussi très critiquée par les écologistes, dont l'ensemble des amendements ont été rejetés lors du vote mardi. "En France, le problème que nous avons, c'est que nous n'avons pas du tout des routes adaptées à ces méga-camions", a regretté sur France Inter l'eurodéputée écologiste Karima Delli.

Pour la présidente de la Commission des transports et du tourisme du Parlement européen, ces "méga-camions" sont aussi plus dangereux "parce que la distance de freinage de ces engins est beaucoup plus importante, ce qui pourrait augmenter les risques d'accident routiers de 80%, ce qui est énorme". D'autre part, "en matière de sécurité routière, l'augmentation constante des véhicules, sur la route notamment, représente un danger supplémentaire et véritable".