Hydrogène : un carburant propre

La solution de l'hydrogène comme carburant pourrait se développer de plus en plus en France. Une nouvelle compagnie parisienne de taxi a fait ce pari, misant sur le zéro pollution. Le seul rejet de ces véhicules dans l'atmosphère est de la vapeur d'eau. Une pile à hydrogène alimente un moteur électrique. Avec 75 véhicules à hydrogène, cette compagnie de taxi vise les 600 voitures d'ici 2020.

Le carburant du futur ?

Les véhicules à hydrogène sont encore deux fois plus chers que les véhicules diesel, idem pour les carburants. Il faudra donc encore quelques efforts pour convaincre plus de monde. L'hydrogène pourrait être l'un des carburants du futur et pourrait alimenter tous les moyens de transport. Le ministre de la Transition énergétique Nicolas Hulot veut faire de la France le leader mondial de cette technologie.

