Hauts-de-Seine : un vaste réseau d'exploitation de chauffeurs VTC sans-papiers démantelé

Cinq hommes sont soupçonnés d'avoir monté deux sociétés au travers desquelles ils employaient une centaine de chauffeurs dans une "situation précaire" avec des "horaires très larges".

Cinq personnes soupçonnées d'avoir exploité illégalement une centaine de travailleurs non déclarés, pour la plupart sans papiers et employés comme chauffeurs de voitures de transport avec chauffeur (VTC), ont été mises en examen et écrouées vendredi 21 février, a annoncé le parquet de Nanterre (Hauts-de-Seine), dans un communiqué.

Elles ont été mises en examen pour "aide au séjour irrégulier, blanchiment, exécution d'un travail dissimulé, recel, traite des êtres humains commise à l'égard de plusieurs personnes, faux en écriture, faux et usage de faux documents administratifs et abus de biens sociaux", le tout "en bande organisée", a précisé le parquet.

Ces cinq hommes sont soupçonnés d'avoir monté deux sociétés au travers desquelles ils employaient une centaine de chauffeurs "travaillant avec des horaires très larges sous la pression de leurs employeurs qui arguaient de leur situation précaire" pour les contraindre à obéir.

Un trafic "particulièrement lucratif"

La majorité des profits générés étaient perçus par les cinq hommes placés en détention. "Les premières investigations ont démontré le caractère particulièrement lucratif de ce trafic, générant des mouvements financiers à hauteur de centaines de milliers d'euro", a précisé le parquet.

Quelque 195 000 euros ont été saisi sous forme d'argent liquide et de voitures de luxe. Les deux sociétés détenaient une cinquantaine de véhicules.