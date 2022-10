Procès du Rio-Paris : décryptage du crash

Des centaines de débris repêchés au large des côtes brésiliennes. Des milliers de données analysées, décortiquées à partir des boîtes noires afin de tenter de comprendre pourquoi le vol AF447 s’est écrasé. À ce jour, il s’agit de la pire catastrophe de l’histoire d’Air France. La nuit du 1er juin 2009, l’avion décollait de Rio de Janeiro pour rejoindre Paris. Après 3 h 30 de vol, l’A 330 s’enfonce dans un orage au-dessus de l’Atlantique. Le pilotage automatique se déconnecte. Des alarmes se succèdent.



Pas de sentiment de chute libre dans l’avion



Les pilotes multiplient les manœuvres alors que l’appareil est en réalité en chute libre. "Très progressivement, l’avion va s’enfoncer. Mais tellement doucement, tellement progressivement qu’il n’y a pas de sentiment de chute", explique Xavier Tytelman, expert aéronautique Air & Cosmos. La chute dure 3 minutes et 30 secondes. À 2 h 14, l’appareil s’abîme en mer, tuant les 216 passagers et 12 membres d’équipage. Des leçons ont depuis été tirées. Les pilotes sont désormais formés pour ce type de scénario. Airbus et Air France sont sur le banc des prévenus pour le procès qui s’ouvre lundi 10 octobre et qui doit durer neuf semaines.