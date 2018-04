La grève à Air France va se "poursuivre", annonce le SNPL car "la proposition de la direction est un véritable trompe-l’œil"

Le président du syndicat national des pilotes de ligne (SNPL), Philippe Evain, a prévenu mardi sur France Inter que la grève à Air France risque de "se durcir".

Les trois jours de négociations n'auront pas suffi. Le SNPL, principal syndicat de pilotes à Air France, s'est indigné mardi 17 avril des propositions faites par la direction de la compagnie lundi soir. Avant les deux nouvelles journées de grève, mardi 17 et mercredi 18 avril, les dirigeants d'Air France ont proposé une hausse des salaires de 2% pour 2018, puis de 5% entre 2019 et 2021.

Augmentation immédiate de 5,1%

"La proposition de la direction est un véritable trompe-l'oeil, il s'agit de faire passer des augmentations futures à la place des augmentations passées et du blocage de salaire qu'on a eu depuis six ans", a estimé Philippe Evain, président du SNPL, sur France Inter.

D'après le pilote, "le compte n'y est pas". L'intersyndicale demande une augmentation générale et immédiate de 5,1%, qui permettrait, selon elle, de compenser le gel des salaires en place depuis 2011.

La grève non seulement va se poursuivre, mais bien entendu elle risque de se durcir. C'est immanquable.Philippe Evain président du SNPLà France Inter

L'intersyndicale doit se réunir dans les jours. En attendant, les préavis déposés pour les 18, 23 et 24 avril sont maintenus. La direction d'Air France attend une réponse à sa proposition d'ici vendredi midi. Elle estime que ses propositions sont "fortes et économiquement soutenables". Jusqu'à maintenant elle n'acceptait qu'une augmentation des salaires de 1% en 2018, puis de 3,6% lissés entre 2019 et 2021.

"Les grèves en cours ont de lourdes conséquences pour l’entreprise, écrit la direction d'Air France dans un communiqué, elles mettent en péril l’avenir de la compagnie." Elle estime que le préjudice financier des neuf premiers jours de grève, 18 avril inclus, s'élève à 220 millions d'euros. Air France prévoit d'assurer mardi 70% de ses vols mais seulement 55% de ses long-courriers.