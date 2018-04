Grève : Air France prévoit d'assurer 70% de ses vols mercredi

Les moyens-courriers seront les plus concernés par le mouvement de grève qui touche la compagnie aérienne.

Les turbulences continuent dans le ciel d'Air France. Au neuvième jour de grève depuis février, la compagnie aérienne prévoit d'assurer mercredi 18 avril 70% de ses vols, comme la veille. Dans le détail, 70% des long-courriers seront maintenus, contre 55% ce mardi. Les moyen-courriers seront en revanche plus impactés, avec 55% des vols assurés (contre 65%) au départ et vers l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Enfin, 80% des court-courriers à Paris-Orly et en province sont programmés, comme ce mardi.

Lundi 16 avril, la direction a proposé un projet d'accord jugé "indécent" par les pilotes, qui réclament une hausse de leurs salaires, gelés depuis 2011. L'intersyndicale, qui réclamait à l'origine une hausse générale de 6% cette année, une revendicatioon qu'elle vient de ramener à 5,1%, a, de son côté, confirmé son appel à la grève pour les journées des 18, 19, 23 et 24 avril.