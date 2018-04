Air France : l'intersyndicale annonce une nouvelle grève les 10 et 11 avril

Les syndicats exigent une hausse de 6% des grilles salariales pour rattraper, selon elle, la perte de pouvoir d'achat subie depuis la dernière augmentation générale en 2011.

Si vous devez prendre un vol Air France les 10 et 11 avril prochain, prévoyez un plan B. L'intersyndicale annonce, dimanche 1er avril, un mouvement de grève pour ces deux jours. Elle est composée d'organisations de pilotes (SNPL, Spaf, Alter), de PNC (SNPNC, Unsa-PNC, CFTC, SNGAF) et d'agents au sol (CGT, FO et SUD).

Le personnel d'Air France, tous métiers confondus, a déjà arrêté le travail à trois reprises depuis un mois et demi. La direction a décidé d'appliquer en 2018 une augmentation générale de 0,6% au 1er avril et 0,4% au 1er octobre, ainsi qu'une enveloppe d'augmentations individuelles (primes, promotions, ancienneté...) de 1,4% dédiée aux personnels au sol. Avec les 130 millions d'euros d'intéressement, "on arrive à 200 millions d'euros" redistribués, a rappelé jeudi le directeur général d'Air France, Franck Terner, en le rapportant au bénéfice d'exploitation de 590 millions d'euros réalisé l'an dernier. Mais pour les syndicats, seules les augmentations pérennes comptent.