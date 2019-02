VIDEOS. Des "gilets jaunes" occupent le café Starbucks des Champs-Elysées

Une trentaine de manifestants ont réclamé un entretien avec le directeur de l'établissement pour discuter de la politique fiscale du groupe Starbucks.

La pause café s'est transformée en opération de blocage. Une trentaine de "gilets jaunes" ont investi un établissement Starbucks, dimanche 24 février, près des Champs-Elysées, à Paris. Dans une longue vidéo publiée par une manifestante sur Facebook, intitulée "On envahit le Starbucks", on voit des "gilets jaunes" occuper les lieux en musique, en marge de la mobilisation prévue à Paris de 11 à 17 heures.

Au son d'On lâche rien, Motivés de Zebda ou Macron t'es foutu, ils sont restés de longues minutes pour pouvoir s'entretenir avec le responsable du magasin au sujet de la politique fiscale du groupe Starbucks, comme l'explique BFMTV. "On a pris le Starbucks en otage pour avoir une discussion avec eux sur leur fiscalité", explique sur Facebook une manifestante.

"On attend le responsable qui nous donne un rendez-vous pour la semaine prochaine et on s'en va", ajoute-t-elle un peu plus tard, en se réjouissant d'avoir obtenu gain de cause. "Petit blocage en musique (...) Une opération sympathique, toute calme, toute cool", conclut cette "gilet jaune" qui filme la scène en direct.