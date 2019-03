VIDEO. "Ils sont en train de mettre le feu à la banque" : une femme et son bébé sauvés des flammes au cours de la manifestation des "gilets jaunes" à Paris

Le bilan aurait pu être plus lourd. Un important incendie s'est déclaré dans un immeuble qui a dû être évacué boulevard Roosevelt, près des Champs-Elysées, faisant 11 blessés légers, samedi 16 mars, en marge de la 18e journée de mobilisation des "gilets jaunes". Une femme et son bébé ont été sauvés des flammes alors qu'ils étaient coincés au deuxième étage du bâtiment, au-dessus d'une agence bancaire du 16 avenue Roosevelt, non loin des Champs-Elysées.

"J’ai entendu 'ils sont en train le mettre le feu à la banque !" et on a vu l’incendie depuis ses débuts. Il a commencé vers 13h30 et après ça s’est embrasé. Le feu a commencé à prendre dans la partie basse de la banque puis il est monté au niveau au-dessus", raconte à franceinfo la gérante d'un salon de coiffure situé juste en face cette agence de la banque Tarneau. "Les pompiers sont arrivés 20 minutes après".

Ils ont sorti une femme avec un enfant en passant par la porte cochère. Une témoin de l'incendie franceinfo

L'incendie a été déclenché volontairement, selon les témoins. Il est parti du rez-de-chaussée. Le quartier a été bouclé et l'incendie maîtrisé peu avant 14 heures.

"Les pompiers de Paris et nos forces de l'ordre viennent de procéder à l'évacuation de tous les habitants d'un immeuble, délibérément incendié. Le feu est maîtrisé. Les individus qui ont commis cet acte ne sont ni des manifestants, ni des casseurs: ce sont des assassins", a dénoncé sur twitter le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner.

