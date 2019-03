DIRECT. Les "gilets jaunes" misent sur un "regain de mobilisation" pour leur "ultimatum"

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #GILETS_JAUNES

: Des manifestants sont déjà présents sur les Champs-Elysées à Paris, selon un journaliste sur place. Ce dernier évoque "quelques tensions", et des gendarmes qui "font barrage".

: 18e samedi de mobilisation pour les "gilets jaunes", au lendemain de la fin du grand débat national. Les manifestants misent sur un "regain de mobilisation" aujourd'hui, avec une journée de rassemblements dont l'épicentre devrait se situer à Paris. Suivez l'évolution de la situation dans notre direct.









(MAXPPP)