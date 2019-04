VIDEO. "Il faut oublier l’affaire Malik Oussekine" : la phrase de ce député LREM fait réagir sur les réseaux sociaux

Jean-Michel Fauvergue était interrogé sur les interventions policières lors des manifestations.

La prise de parole est très mal reçue. Invité de l'émission "C à vous" mardi 30 avril, l'ex-patron du RAID et député La République en marche Jean-Michel Fauvergue s'est exprimé sur la gestion des manifestations par les forces de l'ordre. Evoquant son expérience, il a déclaré : "Sur des maintiens de l'ordre conséquents, je n'avais pas beaucoup de renfort. (...) On était obligés de bouger beaucoup, d'aller au contact. Depuis très longtemps, en province on va au contact. Paris commence à faire de la même manière", a-t-il commencé.

"Paris a été empêchée de ça par l'affaire Malik Oussekine. Il faut l'oublier maintenant, il faut oublier cette affaire Malik Oussekine", a-t-il ensuite répété, en référence à ce jeune homme tué en 1986 par des policiers en marge d'une manifestation contre la loi Devaquet sur la réforme des universités.

Interventions policières lors des manifestations : l’ex-patron du RAID et député #LREM Jean-Michel Fauvergue s’exprime dans #CàVous. pic.twitter.com/1mB0EzYeHA — C à vous (@cavousf5) 30 avril 2019

Sur Twitter, ces dernières phrases ont fait réagir. "Nous sommes quelques uns qui n’oublierons ni la mort de Malik Oussekine, ni les propos de Jean-Michel Fauvergue", a commenté un journaliste. "Oublier l'affaire Malik Oussekine ne me dit rien de bon qui vaille pour la sécurité des manifestants", ajoute un internaute. "C'est une honte", juge encore un avocat.

Nous sommes quelques uns qui n’oublierons ni la mort de Malik Oussekine, ni les propos de Jean-Michel Fauvergue. https://t.co/cbdOeTguw8 — Nathaniel Herzberg (@NHerzberg) 30 avril 2019

Oublier l'affaire Malik Oussekine ne me dit rien de bon qui vaille pour la sécurité des manifestants... le député Fauvergue pas très démocrate https://t.co/flydoZeEaM — Roch-Étienne NOTO (@roch_etienne94) 30 avril 2019

@pacapton @BabethLemoine @cavousf5 @pierrelescure Malik Oussekine était un étudiant de 22 ans qui est mort le 6 décembre 1986 pour des faits de violences. Il est enterré au cimetière du Père-Lachaise à Paris.

Que ce député LAREM dise « il faut oublié cette affaire » est une honte — Arash Derambarsh (@Arash) 30 avril 2019