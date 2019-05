Une femme blessée à la tête lors d'une manifestation des "gilets jaunes" à Reims

Elle a été hospitalisée avec une plaie à la tête au CHU de Reims.

Les images, diffusées sur BFMTV vendredi 18 mai dans l'après-midi, montrent une personne inanimée, au sol, tandis qu'une dizaine de CRS avancent en rang serré. Lors d'un rassemblement des "gilets jaunes", à Reims, "une femme de 50 ans été blessée et transportée au CHU avec une plaie légère à la tête", indique à franceinfo la préfecture de la Marne. Selon cette source préfectorale, la manifestante a expliqué aux pompiers qui l'ont prise en charge qu'elle avait "couru lors d'une charge de CRS avant de tomber".

Aucune information n'a été apportée au sujet de son état.

"Mon amie a été jetée à terre"

Sur place, une équipe de France 3 Champagne-Ardenne a recueilli le témoignage d'une amie de la victime qui participait avec elle à la manifestation. Elle donne une version tout à fait différente. "J'ai assisté à un acte gratuit de violence de la part d'un CRS (...), raconte-t-elle. Le policier qui se trouvait en face de moi m'a bousculée, je me suis écartée et, dès que je me suis écartée, j'ai vu que mon amie avait été jetée à terre par le bouclier du policier qui était à côté."

"Et là, elle était à terre, avec une grosse coupure au niveau du cuir chevelu, poursuit la témoin. Le groupe de dix CRS ne s'est pas arrêté alors que, dans mon mégaphone, je demandais aux secouristes de venir."

Selon France Bleu Champagne-Ardenne, plus de 1 000 "gilets jaunes" manifestaient à Reims, à 16 heures. Rue Voltaire, des manifestants ont lancé des projectiles sur les forces de l'ordre qui ont dégainé LBD et gaz lacrymogène. Les vitrines du magasin Adidas ont été brisées et des manifestants y sont entrés.