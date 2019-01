DIRECT. Grand débat national : posez vos questions à la secrétaire d'Etat Emmanuelle Wargon, elle y répondra en direct à 18 heures

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #GRAND_DEBAT

: Je vous rappelle que la secrétaire d'Etat Emmanuelle Wargon, chargée de coordonner ce grand débat, sera dans ce direct entre 18 heures et 19 heures. Vous pouvez lui poser vos questions concernant l'organisation du débat en vous rendant sur cette page.

: Une pétition en ligne pour réclamer notamment la mise en œuvre d'un référendum d'initiative citoyenne (RIC), une revendication phare des "gilets jaunes", a été lancée lundi par une des figures du mouvement, Priscillia Ludosky. Peu avant 15 heures aujourd'hui, elle rassemble plus de 21 000 signatures.

: Vous participez au grand débat national près de chez vous ? Témoignez et expliquez-nous vos motivations dans le formulaire disponible ici. Vos témoignages donneront lieu à un prochain article. Merci !



: Voici la lettre que Sébastien Lecornu, chargé de coordonner le grand débat national, a envoyé à la mi-journée par mail à tous les maires de France. Ce courrier est destiné à préciser "le cadre et les objectifs du débat". "Je vous encourage, pour ceux qui le souhaiteront, et en toute liberté, à organiser et animer des réunions d’initiatives locales", peut-on notamment y lire.



