DIRECT. Après les "gilets jaunes", les "foulards rouges" commencent à se rassembler à Paris

Ce qu'il faut savoir

Alors que les "gilets jaunes" continuent de manifester, dimanche 27 janvier, en organisant des chaînes humaines qui ont réuni des dizaines de personnes un peu partout en France, d'autres manifestants doivent se rassembler à 14h à Paris : les "foulard rouges". Aussi appelé "marche républicaine des libertés", ce rassemblement a pour objectif de "défendre la démocratie et les institutions", mais nombre de ses participants se défendent de marcher contre les "gilets jaunes" ou en soutien à Emmanuel Macron.

Des chaînes humaines un peu partout en France. Sur Facebook, un événement appelant à la constitution d'une chaîne de "gilets jaunes" traversant le pays a attiré plus de 4 000 participants et 11 000 personnes intéressées, et de nombreux événements locaux ont aussi été créés. Des images prises par des journalistes sur place montrent des chaînes rassemblant par endroit des dizaines de personnes.

Une figure du mouvement blessée. Jérôme Rodrigues a été blessé à l'œil par un projectile, samedi, alors qu'il manifestait près de la place de la Bastille à Paris et se trouvait près des forces de l'ordre. "Je vais perdre mon œil", a-t-il affirmé sur Facebook dans la soireé. Il a porté plainte, et la police des polices a été saisie.

Au tour des "foulards rouges" de manifester. Une marche pour "défendre la démocratie et les institutions" est prévue à 14h à Paris. S'ils se défendent de marcher contre les "gilets jaunes", ses organisateurs dénoncent les violences.

Une mobilisation en légère baisse samedi. Selon le ministère de l'Intérieur, les rassemblements du onzième samedi de mobilisation ont réuni 69 000 personnes dans toute la France, contre 84 000 la semaine précédente. Samedi soir, à 23h30, 59 gardes à vue étaient comptabilisées à Paris, selon le parquet.