DIRECT. "Gilets jaunes" : après les violences de samedi, de nouvelles manifestations ce dimanche et un appel à bloquer un "temple de la consommation"

: Veuve, Chantal Mazet, cumulait les emplois pour s'assurer un revenu décent. Elle aidait aussi financièrement ses quatre enfants dans leur projet, mais "elle en avait assez de les voir galérer" malgré tout leur travail, cite son amie Marylène.







: Un an après l’accident, la tristesse des amis de Chantal Mazet peine à s'estomper. Ses élèves d'arts plastiques gardent le souvenir d'une professeure enjouée, jamais de mauvaise humeur, qui aimait fabriquer ses vêtements colorés et donnait toujours plus que ce qu'elle avait.







: "Certains pensent que, parce qu'ils ont de grosses voitures, ils peuvent nous passer dessus. Cette attitude nous a mis en colère. On essayait de bloquer avec nos corps ceux qui essayaient de passer."



Julie* (le nom a été modifié), était présente ce matin là sur le rond-point de la zone industrielle de la Baronnie. Comme Chantal Mazet, elle s'était déplacée pour dénoncer la hausse du coût de la vie.

: Il y a un an jour pour jour, lors de la première journée de mobilisation des "gilets jaunes", Chantal Mazet, 63 ans, perdait la vie sur un rond-point de Pont-de-Beauvoisin (Savoie), renversée par une voiture qui forçait un barrage. Nos journalistes Elise Lambert et Charlotte Causit sont retournées sur place pour comprendre qui était cette retraitée.











: Voici les principales informations de ce dimanche matin :



• Le premier anniversaire des "gilets jaunes" a réuni entre 39 500 et 28 000 manifestants, selon le Nombre jaune et le ministère de l'Intérieur. La mobilisation a été marquée par des violences à Paris et s'est soldée par 147 arrestations et 129 gardes à vue. Et le mouvement pourrait continuer aujourd'hui.



• Attention aux inondations dans les Landes et le Gers. Météo France place les deux départements en alerte orange.



• Hier soir, 79 500 étaient encore privés d'électricité dans la vallée du Rhône, après la neige lourde et compacte tombée cette semaine.



• Après un bref répit hier, Venise redoute une nouvelle montée des eaux. Cette "acqua alta" est annoncée à la mi-journée à 1,60 mètre. Ce serait la troisième en moins d'une semaine.