DIRECT. Des "gilets jaunes" menacent de perturber le déplacement d'Emmanuel Macron au Salon de l'agriculture

Ce qu'il faut savoir

L'année dernière, il était resté plus de douze heures sur place. Emmanuel Macron a rendez-vous au Salon de l'agriculture à Paris, samedi 23 février. Le chef de l'Etat est attendu à 8h30 pour prononcer un discours devant des jeunes agriculteurs. Il inaugurera ensuite les stands de la porte de Versailles à partir de 10h30. Certains "les gilets jaunes" ont bien l'intention de profiter de ce déplacement pour se faire entendre. Suivez le déplacement dans notre direct.

Un discours à 8h30. Plutôt que les maux du monde rural qu'il juge avoir abordés dans ses grands débats, le chef de l'Etat devrait centrer son discours sur sa vision européenne de l'agriculture, alors que les négociations pour élaborer la future politique agricole commune (PAC) ont commencé.

Sécurité inchangée. La tension ne sera peut-être pas que dans les têtes des agriculteurs : elle pourrait aussi venir de l'extérieur. Car la 56e édition du Salon de l'agriculture coïncide avec le quinzième week-end de mobilisation des "gilets jaunes". Certains de leurs leaders se tâtaient cette semaine pour s'inviter dans la plus grande ferme de France et tenter d'interpeller le chef de l'Etat. Selon les organisateurs, le même dispositif de sécurité que d'habitude est prévu.

Quatre ministres dans les allées. Outre Emmanuel Macron, plusieurs membres du gouvernement vont faire un crochet par la porte de Versailles. C'est le cas de Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'alimentation, François de Rugy, ministre de la Transition écologique et solidaire, Nathalie Loiseau, ministre en charge des Affaires européennes, et Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.