Covoiturage : la tendance pour voyager moins cher

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Premier contact entre Carine, la conductrice, et ses passagers. Julia, une jeune graphiste, rentre à Toulouse (Haute-Garonne) après des vacances à Montpellier (Hérault). Jorge a retenu une place pour sa mère, qui prendra l'avion à Toulouse pour retourner en Argentine. En route pour faire un bout de chemin ensemble, 245 km exactement. La conversation démarre rapidement. Entre Montpellier et Toulouse, le train reste le plus rapide, à condition qu'il soit direct. 2h05, contre 2h20 en voiture et à partir de 2h50 en car low cost. Côté tarif, le plus avantageux est proposé par le car, à partir de 9 €. Le prix du covoiturage est à une quinzaine d'euros. Pour le train, enfin, comptez au moins 20 €.

Pour son porte-monnaie et pour l'environnement

Le covoiturage offre donc un compromis qui séduit chaque mois 8 500 personnes sur cet axe. Carine a été convertie au covoiturage par son fils, lorsqu'il est parti faire ses études à 800 km du foyer familial. D'abord passagère, elle embrayé comme conductrice et n'y voit que des avantages. Ce trajet lui rapportera une trentaine d'euros, de quoi rembourser la moitié de ses frais d'essence et de péage. Pour la conductrice, pas de temps à perdre. Une nouvelle passagère l'attend. Elle l'accompagnera vers le Gers.

Le JT

Les autres sujets du JT