Covid-19 : opération escargot des autocaristes indépendants en Île-de-France ce mercredi

Une opération escargot est organisée ce mercredi, à partir de 9h, en Île-de-France, à l’initiative du collectif des autocaristes indépendants, indique France Bleu Paris ce mardi soir. 150 autocars sont attendus pour cette action, alors qu'ils se sentent durement touchés par la crise sanitaire et oubliés.

Les autocaristes partiront de différents lieux : Roissy, Château de Versailles, Eurodisney et Orly. Ils partiront ensuite en direction de Paris et jusqu’à Bercy où ils espèrent être reçus au ministère de l'Economie. Le trafic risque d’être perturbé, notamment sur l’A1, l’A4, l’A6 et l’A13, le périphérique, même si les automobilistes pourront circuler sur une voie, précise France Bleu Paris. Le trafic risque d’être perturbé dans le secteur de Bercy vers 12h. Les autocaristes souhaitent rester au moins jusqu’à 18h dans le quartier, et ils demandent à être reçus au ministère. Ils réclament une meilleure répartition des aides allouées aux professionnels du secteur. Ces aides sont attribuées selon le chiffre d'affaires, mais "ce sont les grosses entreprises, celles qui font plus d'un million de chiffre d'affaires par mois, qui sont favorisées" estime l’organisateur de la manifestation, Antonio Faria du collectif des autocaristes indépendants crée au début de la crise sanitaire.

"On parle des loisirs, de l’évènementiel mais peu du tourisme et encore moins des autocaristes", poursuit-il. Le collectif demande la suppression de ce seuil d'un million d'euros pour que toutes les entreprises puissent obtenir ces aides. Les autocaristes indépendants ont déjà envoyé une lettre ouverte au ministre des Transports qui n’a pas répondu.