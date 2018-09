Collégien giflé par un chauffeur de bus : "Cette situation" doit forcer "la RATP à revoir la façon de traiter ses agents" selon la CGT

Une pétition en soutien au chauffeur de bus de la RATP qui a giflé un collégien qui l'avait insulté a recueilli plusieurs dizaines de milliers de signatures. Selon Olivier Terriot, délégué du personnel CGT-RATP Bus, c'est le signe que la RATP doit revoir la façon dont elle traite ses agents.

"J'ai signé la pétition parce que je suis chauffeur de bus à la RATP et cette situation je l'ai vécue au quotidien" a déclaré lundi 18 septembre sur franceinfo Olivier Terriot, délégué du personnel CGT-RATP Bus. Une pétition pour soutenir un chauffeur de bus de la RATP qui va passer en conseil disciplinaire pour avoir giflé un collégien qui l'avait insulté jeudi 13 septembre dans le secteur de la mairie d'Arcueil dans le Val-de-Marne, a recueilli plusieurs dizaines de milliers de signatures. La vidéo de l'incident circule sur internet.

"Je comprends pourquoi mon collègue a pu perdre ses nerfs" a ajouté Olivier Terriot. "J'aimerais bien que cette situation force la RATP à revoir la façon de traiter ses agents".

franceinfo : il y a une pétition de soutien à votre collègue qui circule. L'avez-vous signée ?

Olivier Terriot : J'ai signé la pétition parce que je suis chauffeur de bus à la RATP j'ai vécu cette situation au quotidien. Je me suis retrouvé dans cette situation et je comprends pourquoi mon collègue a pu perdre ses nerfs. Vous mettez quelqu'un en situation de stress dans son quotidien de travail. On peut condamner l'acte, mais ce que l'on ne condamne pas, c'est ce que ne fait pas la RATP ou du moins ce qu'elle fait pour mettre les agents en souffrance. J'ai vu que la pétition était à plus de 170 000 signatures [lundi 17 septembre à 21 heures] et il y a 45 000 agents à la RATP, ça va donc au-delà du soutien à un collègue de travail. L'émotion qui s'est créée autour de cette affaire est celle d'un grand nombre d'usagers qui voient au quotidien ce que subissent les chauffeurs de bus de la RATP.

Avez-vous pu discuter avec ce conducteur mis en cause dans cette affaire ?

Pas avec lui, mais avec des collègues qui travaillent avec lui et qui le connaissent bien. Ce qu'il vit est quelque chose qui se vit au quotidien. Je pense que parmi les agents il y en a énormément qui se reconnaissent dans cette situation.

Votre collègue va passer en conseil disciplinaire. Qu'avez-vous envie de dire à la direction de la RATP ?

Est-ce l'occasion de montrer ce qu'est le quotidien d'un agent et ce qu'il subit ou est-ce l'occasion de faire un exemple d'un agent qui a perdu ses nerfs ? Clairement j'aimerais bien que cette situation force la RATP à revoir la façon de traiter ses agents notamment sur la reconnaissance du travail car aujourd'hui, c'est de la répression. Les agents sont fliqués. Ils ont des conditions de travail qui se dégradent, ils ont de moins de moins de temps pour se reposer.