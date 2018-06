Bruno Le Maire annonce la commande de trois paquebots à STX France pour plus de 3 milliards d'euros

Le ministre de l'Economie confirme une importante commande pour les chantiers navals de l'Atlantique, à Saint-Nazaire.

La commande est conséquente. Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a confirmé, jeudi 14 juin, à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), la commande de deux paquebots par l'armateur italo-suisse MSC au chantier naval STX France. Il a également annoncé celle d'un troisième navire, pour un montant total de "plus de trois milliards d'euros".

"J'ai le plaisir de vous confirmer la signature de contrats définitifs pour deux navires World Class", qui avaient fait l'objet d'une lettre d'intention il y a un an, a déclaré le ministre, annonçant aussi la commande d'un cinquième navire de la classe Meraviglia, qui sera propulsé au gaz naturel liquéfié.

L'accord entre STX-Fincantieri est "solide"

Par ailleurs, Bruno Le Maire a assuré que "l'accord entre les Chantiers de l'Atlantique et Fincantieri est un accord solide" en dépit des tensions actuelles entre les gouvernements français et italien. "J'aurai un entretien dès la semaine prochaine avec mon homologue italien, [Giovanni] Tria, pour lui redire que cet accord est un accord stratégique, qui dépasse les petites irritations du moment, qui passeront", a-t-il dit. Il faisait allusion aux désaccords entre Paris et Rome autour de la politique migratoire.

Malgré un accord signé entre la France et l'Italie en septembre pour le rachat de 50% du capital de STX France par Fincantieri, l'Italie et la France attendent toujours l'autorisation des autorités de la concurrence européennes.