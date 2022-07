Alaska : collision spectaculaire entre un bateau de croisière et un iceberg

Penchés sur le pont de leur bateau de croisière, des passagers n'en croient pas leurs yeux : le navire vient de heurter un iceberg. Le bloc de glace ne dépasse que d'un mètre à la surface de l'eau mais lorsqu'il se retourne, la masse gelée est impressionnante. L'embarcation de croisière, avec ses 2 000 passagers à bord, faisait route en Alaska (États-Unis) lorsqu'elle a heurté l'iceberg.

Les icebergs surveillés par des avions radars et par satellite

Les passagers ont senti une secousse, et entendu du bruit. "J'étais surpris de la taille de l'iceberg. Ça avait l'air petit au début, mais ça devenait de plus en plus grand quand on l'a vu se retourner", confie Benjamin Talbott, passager du Norwegian Sun. Les collisions sont en réalité rares : pas plus de deux par an. Les icebergs sont désormais surveillés par des avions radars et par satellite. Une patrouille internationale est même chargée de les repérer, et de transmettre les informations aux bateaux. Lorsque la collision se produit, les dégâts sont toutefois sérieux. Le bateau de croisière a été ramené à Seattle (États-Unis), pour subir des réparations.