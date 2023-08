Air Antilles et Air Guyane placées en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité

Les syndicats des pilotes des deux compagnies aériennes ont annoncé suspendre leur grève.

Le groupe Caire, constitué des compagnies aériennes Air Guyane Express et Air Antilles Express, a été placé mercredi 3 août en liquidation judiciaire, avec poursuite d'activité de deux mois, par le tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe). En grève depuis le 14 juillet, les syndicats des pilotes des deux filiales ont annoncé, via des communiqués, "suspendre leur grève et reprendre le travail jeudi matin".

"Nous sommes satisfaits de la décision, qui devrait permettre, on l'espère, de trouver un repreneur (à la compagnie) pour qu'elle puisse être gérée convenablement", a réagi Me Rudy Ouakrat, avocat du syndicat des pilotes. "Nous avons hâte de nouer une relation de travail avec les futurs repreneurs", a de son côté commenté Brieuc Hardy, délégué syndical du SNPL-Caire.

Les pilotes grévistes réclamaient les revalorisations salariales accordées à l'issue d'un conflit précédent, en décembre dernier, et qui selon eux n'ont pas été honorées. Le PDG du groupe, Eric Koury, opposait à ces exigences l'endettement de l'entreprise, et il avait déposé auprès du tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre une demande de mise en cessation de paiement et en liquidation judiciaire de l'entreprise.