Train : 16 heures de trajet pour la ligne Paris-Vienne, rouverte en hiver

Ce soir-là, à la gare de l'Est (Paris), des voyageurs s'apprêtent à monter à bord du train Paris-Vienne (Autriche). Ici, on parle anglais. Le train et les contrôleurs sont autrichiens, et on se dépêche, car le convoi n'attend pas. La ligne a rouvert en hiver, et aujourd'hui, 80 % des places sont occupées pour un trajet qui dure 16 heures. Dans un compartiment, une joyeuse bande de copines a tout prévu : brumisateur, mots fléchés et des bières.







Le contrôleur prépare à manger





Entre nostalgie du train de nuit et prise de conscience environnementale, la ligne Paris-Vienne séduit de plus en plus. Ici, c'est le contrôleur qui prépare à manger, et qui sert les passagers dans de la vraie vaisselle. Comptez autour de dix euros le plat. À minuit, le train s'est endormi. Au petit matin, l'Autriche est encore un peu loin : le train sillonne l'Allemagne. À 11 h du matin, le train arrive enfin à Vienne.