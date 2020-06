Tarn : voyage au village de Cordes-sur-Ciel

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Le village de Cordes-sur-Ciel (Tarn), construit au 13ème siècle sur des montagnes escarpées, domine une vallée. Lorsque les premiers rayons du soleil apparaissent, il dévoile ses façades de calcaire, enroulées comme un ruban sur sa colline. Si vous avez la chance de vous en approcher au petit matin en montgolfière, la cité médiévale s'apparente alors à un enchantement.

Des trésors cachés

"On a pas les pieds sur terre, on est dans un autre monde", raconte une touriste. "Tout est parfait, la journée commence bien", en rajoute une seconde. Jean-Louis Ferran se rappelle encore du jour où il a franchi les portes du village à moto, en 1972. Il avait 19 ans. "On ne l'explique pas le coup de foudre", raconte-t-il. Le village est dans un état de conservation incroyable, et a survécu aux guerres des religions et à la peste. De nombreux trésors sont cachés en son sein.

