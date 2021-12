"Deux fois plus de Français sont allés à Dubaï cette année", rapporte un spécialiste du tourisme

"Comparé à 2019, deux fois plus de Français sont allés à Dubaï cette année", a déclaré Jean-Pierre Mas, président des Entreprises du Voyage, invité mardi 21 décembre de franceinfo. Une destination attractive notamment grâce à l'exposition universelle qui a lieu sur place, en ce moment, selon le spécialiste. Parmi les autres destinations prisées cette année, malgré la crise sanitaire, la France, l'Espagne (Canaries) pour les moyens courriers et la République Dominicaine.

Mais le tourisme ne "repart pas" pour autant, selon le professionnel. "Le bilan de l'année 2021 ce sont des montagnes russes avec des périodes favorables et des dépressions, comme nous vivons actuellement". Il y aura "moins de départs que d'habitude", selon lui.

"Les Français refusent d'anticiper pour leurs vacances parce qu'ils ont peur d'être déçus." Jean-Pierre Mas, président des Entreprises du Voyage à franceinfo

"On est en retard de 50 % par rapport à 2019 pour les réservations de janvier et de 80 % pour celles de mars", détaille Jean-Pierre Mas.

Remboursement automatique en cas d'inaccessibilité

Le secteur du tourisme souffre d'autant plus qu'il perd une clientèle fidèle. Les touristes britanniques ne peuvent désormais plus voyager en France, sauf motif impérieux. "Ce sont des clients des sports d'hiver, des Alpes et des Pyrénées. Ils ne viendront pas en France, il n'y a aucun doute. Actuellement ils représentent pas loin de 10 % des clients alors que d'habitude ils peuvent représenter jusqu'à 40 % des réservations", déplore Jean-Pierre Mas.

Le professionnel tient tout de même à rassurer celles et ceux qui choisiraient de planifier un voyage : "Si le pays dans lequel vous voulez allez n'est pas accessible, le remboursement est automatique et immédiat. S'il s'agit de raisons personnelles, il y a l'assurance annulation, mais beaucoup de compagnies comme Air France, Air Caraïbes ou l'Eurostar remboursent les billets. D'autres, comme Ryanair, proposent un report du voyage".