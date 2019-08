BFMTV restera sur la Freebox seulement dans sa version de base

Les clients de Free pourront continuer à recevoir la chaîne d'information continue mais sans les services associés comme le rattrapage.

"Faute d'accord, aujourd'hui, nous devons donc arrêter la reprise intégrale et simultanée de la chaîne sur nos réseaux". La chaîne d'information BFMTV ne sera plus disponible sur la Freebox que dans une version de base via la TNT, à la suite d'une bataille sur des questions de rémunération, explique Xavier Niel, vice-président du conseil d'administration d'Iliad, maison-mère de Free, dans une tribune publiée mardi 27 août dans les Echos.

"Nos abonnés qui le souhaitent pourront toujours continuer à la regarder sur la TNT (télévision numérique terrestre). La TNT est en effet disponible sur toutes nos box", rappelle-t-il toutefois. Les clients de Free pourront ainsi continuer à recevoir la chaîne d'information continue mais sans les services associés comme le rattrapage.

Un conflit de longue date

Un conflit oppose les deux groupes depuis de longs mois au sujet de la rémunération pour la diffusion des chaînes d'Altice (BFMTV, RMC Découverte et RMC Story) sur les box de Free, après l'expiration le 20 mars dernier du précédent accord les liant. Comme ses rivaux TF1 et M6, qui ont négocié au forceps ces 18 derniers mois des accords de rémunération avec les fournisseurs d'accès à internet en échange de la diffusion de leurs chaînes dans leurs offres incluant la télévision, Altice veut désormais être payée par Free pour la fourniture des trois chaînes et de services associés.

Selon Xavier Niel, un accord avait été trouvé le 28 juillet, prévoyant une rémunération pour les services associés à la chaîne. Mais dès le lendemain les deux parties différaient sur la structure juridique du contrat. "Afin de sortir de ce blocage, nous avons demandé à Altice de nous adresser un contrat nous permettant de proposer BFMTV dans le cadre d'une option payante conformément à leur nouvelle stratégie", précise Xavier Niel.

"Dès que nous disposerons de celui-ci, nos abonnés pourront souscrire l'option s'ils le souhaitent pour recevoir BFMTV en IPTV, moyennant un abonnement correspondant au prix souhaité par l'éditeur de la chaîne", ajoute-t-il.