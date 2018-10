VIDEO. Fichage chez FO : "Lorsqu'on n'est pas conforme à l'éthique qu'on s'est fixée, il faut partir", juge Laurent Berger

"C'est aux responsables de Force ouvrière de dire si Pascal Pavageau peut rester à la tête du syndicat", a déclaré lundi 15 septembre Laurent Berger, numéro un de la CFDT. "Lorsque l'on n'est pas conforme à l'éthique qu'on s'est fixée, il faut partir", a-t-il toutefois ajouté, après les révélations du Canard enchaîné selon lesquelles FO a fiché 126 cadres avec des mentions parfois insultantes.

"Ce qui est sûr c'est que ce fichier est incroyable, tellement il est condamnable. On le fait dans les entreprises, et lorsque les entreprises s'amusent à faire ce type de fichiers, on les poursuit et on les condamne", a poursuivi le secrétaire général de la CFDT. Laurent Berger a aussi appelé à ne pas faire d'amalgames. "J'appelle à ne pas confondre ce qui se passe là avec ce qu'il se passe dans les autres syndicats. (…) Ce type de pratique n'existe pas à la CFDT. Si un quelconque responsable s'amusait à avoir ce type de pratique, il serait lourdement sanctionné", a précisé le patron de la CFDT.