Réforme des retraites : "La CFDT ne sera jamais d'accord avec le report de l'âge légal", affirme Marylise Léon

Marylise Léon, secrétaire générale de la CFDT, était l'invitée des "4 Vérités" de France 2, mardi 25 juillet.

Invitée des "4 Vérités" de France 2, mardi 25 juillet, Marylise Léon est notamment revenue sur l'épisode mouvementé de la réforme des retraites. "La CFDT ne sera jamais d'accord avec le report de l'âge légal", a déclaré la nouvelle secrétaire générale du syndicat. "On est passé de 62 à 64 ans. Cela va être effectif au 1er septembre. La question, maintenant, est de savoir comment tous les salariés directement concernés vont pouvoir aller jusqu'à 64 ans", a poursuivi Marylise Léon.

La question de la pénibilité au travail

L'ensemble des organisations syndicales et patronales avaient rencontré la Première ministre Elisabeth Borne, en mai dernier. "On a posé un certain nombre de demandes et de sujets qu'on veut voir aborder, dont la question de la pénibilité, des parcours professionnels, de l'emploi des seniors", a expliqué la patronne de la CFDT. Les membres du gouvernement "nous disent qu'ils sont prêts à nous laisser négocier sur un certain nombre de sujets (...) Est-ce qu'on aura bien toutes les marges de manœuvre ? On aura la réponse fin août, début septembre", conclut Marylise Léon.