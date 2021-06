Paris : création du premier syndicat CGT pour la défense des livreurs en deux-roues

Le premier syndicat des "entreprises de livraison deux-roues de Paris" a été créé samedi 26 juin pour défendre les travailleurs indépendants des plateformes de livraison de repas. Le but est de doter les livreurs d'un "pouvoir d'action", a déclaré Mandjou Karaboue, élu samedi secrétaire général et lui-même livreur à l'AFP. Ce syndicat, affilié à la CGT, a vocation à "regrouper les livreurs de différentes plateformes pour être représentatif et faire entendre notre voix", a-t-il expliqué.

Quelque 70 livreurs de différentes plateformes comme Uber Eats, Frichti ou Deliveroo, ont participé samedi matin à Paris à son congrès fondateur, selon Ludovic Rioux du Collectif national CGT des livreurs, dont va dépendre ce syndicat. Il s'agit de la huitième structure locale spécifique à la défense des livreurs, d'autres ayant déjà été créées notamment à Bordeaux, Toulouse et Lyon.

Manifestation contre les discriminations

Dans un communiqué, les livreurs de Paris ont souligné leur "volonté de s'organiser pour la conquête de nouveaux droits, à l'opposé des politiques patronales de casse des conquis sociaux dont ils font les frais : détournement du statut de salarié, fraude aux cotisations sociales, travail dissimulé".

La semaine passée, une cinquantaine de coursiers, majoritairement noirs, s'étaient rassemblés place de la République à l'appel du Collectif des livreurs parisiens autonomes de plateformes (Clap) pour dénoncer les discriminations et dire "stop aux insultes, agressions, racisme, mépris, dévalorisation".