Education : appel à la grève nationale dans le secteur périscolaire mardi et mercredi

Un appel à la grève nationale est annoncé dans les écoles mardi 14 et mercredi 15 décembre dans le secteur périscolaire pour dénoncer sa "précarité", entraînant de possibles perturbations dans les centres de loisirs, les accueils périscolaires et le secteur de la restauration.

Cet appel à la grève a été lancé par les syndicats Snuter-FSU, la CGT, le CNT, Sud et le collectif France animation en lutte, qui demandent notamment "la revalorisation des grilles de salaire des adjoints d'animation et des animateurs pour relancer l'attractivité de [leurs] métiers" ou encore "des taux d'encadrements qui permettent un réel travail éducatif et non pas de la 'garderie'".

"Si la crise sanitaire a servi de détonateur, la souffrance et la précarité durent, elles, depuis de longues années", assure le CNT dans un communiqué, exigeant "un vrai statut, plus d'heures, la fin des temps partiels subis (...) ou encore un vrai salaire pour pouvoir vivre décemment de [leurs] métiers".