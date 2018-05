Zurich et Genève sont les deux villes les plus chères au monde

Les deux villes suisses se placent devant Oslo, Copenhague et New York. La capitale française arrive quant à elle en douzième position.

Non, Paris n'est pas la ville la plus chère au monde. C'est en tout cas ce qu'avance une étude publiée mardi 29 mai par la banque UBS. Il s'agirait en fait de Zurich et Genève. Les deux villes suisses se placent devant Oslo, Copenhague et New York. Et la capitale française n'arrive qu'en douzième position.

Cette étude, publiée pour la première fois en 1971, suit l'évolution du coût de la vie dans un panel de grandes villes, en passant en revue un panier de produits et de services comparés au salaire moyen de 15 professions représentatives de la population active. Pour faciliter les comparaisons, les prix sont convertis en dollars.

Pour cette 17e édition, la banque a multiplié les études de cas, examinant entre autres ce que coûte un café d'une ville à l'autre, les prix des produits favoris des millennials ou encore le coût d'un week-end pour assister à la Coupe du monde en Russie.