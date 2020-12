Solidarité : des repas étoilés pour des personnes précaires

À Marseille (Bouches-du-Rhône), le restaurant du chef étoilé Julien Diaz a ouvert ses portes pour préparer des repas à destination des personnes précaires. Le chef du restaurant Saisons et sa brigade ont constitué bénévolement 250 plateaux-repas avec des produits locaux et de saison, de l'entrée au dessert. Chaque année, pour Noël, Julien Diaz donne de son temps pour une association caritative. Une action d'autant plus symbolique en raison de la crise sanitaire.



Hausse de la précarité chez les étudiants

"Nos restaurants sont fermés, on a du temps, si on peut apporter ce repas étoilé à des gens qui ne pourront jamais se le permettre, c'est juste magnifique", explique Julien Diaz. Dans une université marseillaise, les étudiants sont déjà au rendez-vous. L'épidémie a entraîné une hausse de la précarité chez les étudiants. "J'ai l'aide de mes parents, mais avec le loyer, les dépenses pour mes études, il ne reste pas grand-chose à la fin du mois", explique une étudiante. Le reste des repas sera distribué par le Secours populaire pour des personnes sans-abris.

