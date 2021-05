"Il n'a jamais été question d'enterrer" la réforme des retraites, mais "il y a une décision à prendre" sur le calendrier, a admis vendredi 28 mai sur franceinfo Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement. La réforme "reste sur la table", mais n'est "pas en haut de la pile en ce moment", a-t-il déclaré, alors que Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, a assuré jeudi sur franceinfo qu'on n'avait pas "le temps de faire" une réforme "qualitative" avant l'élection présidentielle de 2022.

"Il y a un arbitrage qui devra être rendu, qui est un arbitrage politique, mais qui est aussi un arbitrage relatif à la vie du pays", a expliqué le porte-parole du gouvernement avant de s'interroger à haute voix : "Est-ce qu'on peut considérer qu'il faut mettre le pays sur pause pendant huit mois sous prétexte qu'il a une élection présidentielle ?"

Des réformes pour "travailler à la reconstruction"

Selon lui, la crise sanitaire "est derrière nous". Cet été, "tous les pays du monde vont se lancer dans une bataille, une course à la reconstruction, à la relance pour capter les nouveaux investissements, pour être ceux qui rebondissent le plus vite et le plus fort". La plupart des pays vont "faire des réformes précisément pour travailler à cette reconstruction", selon Gabriel Attal.

Avant la crise liée au Covid-19, le gouvernement avait fait le "constat qu'il fallait une réforme des retraites, à la fois parce qu'il faut préserver notre système par répartition, ensuite parce qu'il y a probablement des mesures d'équité à prendre aussi". Gabriel Attal estime que la crise sanitaire n'a pas invalidé ce constat : "On ne peut pas dire que les équilibres de nos comptes, et notamment de nos comptes sociaux et de notre système de retraite, aient été renforcés par la crise sanitaire, au contraire."