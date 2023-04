Des fumigènes rouges ont pendant quelques minutes inondé le hall d'entrée du siège parisien de la marque de luxe, où se trouve également une boutique.

Des cheminots et travailleurs de la santé, de l'éducation et d'autres secteurs en grève contre la réforme des retraites ont envahi, brièvement, jeudi 13 avril, le siège parisien du géant du luxe Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), avec fumigènes et sifflet, a constaté un journaliste de l'AFP. Cette invasion de quelques minutes a eu lieu lors de la 12e journée de mobilisation contre la réforme, avant le départ du cortège parisien.

Partis d'une assemblée générale interprofessionnelle à Gare de Lyon, plus de 400 grévistes ont pris le métro pour cette action surprise, à la prestigieuse adresse du 22 avenue Montaigne, près des Champs Elysées. "La rue, elle est à nous", ont scandé devant l'immeuble les manifestants. Nombre d'entre eux sont rentrés dans le siège avant d'en repartir au bout d'une dizaine de minutes. Des fumigènes rouges ont pendant quelques minutes inondé le hall d'entrée.