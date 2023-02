Grève contre la réforme des retraites : "On essaie d'avoir des dates qui correspondent à des événements forts", explique la CFTC

L'Intersyndicale a d'ores et déjà annoncé une cinquième journée de mobilisation le 16 février contre la réforme des retraites. Le président de la CFTC confirme que deux nouvelles journées de mobilisation, les 7 et 8 mars sont en "discussion".

"On essaie d'avoir des dates qui correspondent à des événements forts", explique jeudi 9 février sur franceinfo Cyril Chabanier, président du syndicat de salariés CFTC, alors que l'Intersyndicale a d'ores et déjà annoncé une cinquième journée de mobilisation le 16 février contre la réforme des retraites. Le président de la CFTC confirme que deux nouvelles journées de mobilisation, les 7 et 8 mars sont en "discussion, mais c'est plutôt bien parti". Ce calendrier n'est pas anodin, il reprend "des dates clés".

"Le 16 février a été choisi parce que c'est la dernière semaine où le texte est à l'Assemblée nationale et le 8 mars est la journée des droits des femmes." Cyril Chabanier, président du syndicat de salariés CFTC à franceinfo

Le syndicaliste indique que ce 8 mars "ne sera sûrement pas une date de manifestation", mais l'occasion pour les syndicats de "mener des actions et des communications spécifiques sur la situation des femmes par rapport à la retraite". Quant au 7 mars, elle correspond au début de l'examen du projet de loi au Sénat.

Ces nouvelles journées de mobilisation prouvent, selon la CFTC, que les syndicats veulent "monter d'un cran, tout en restant dans la légalité et dans le respect des biens et des personnes". Cyril Chabanier regrette toutefois que "malgré que des millions de personnes sont descendues trois fois dans la rue, aujourd'hui le gouvernement reste sourd aux revendications" syndicales. Il espère ainsi que "les parlementaires ne voteront pas ce texte", et veut, à travers la mobilisation du 16 février "mettre la pression" sur les élus.

Le report de l'âge légal reste la "ligne rouge"

Cyril Chabanier reconnaît qu'il y a pu y avoir "des discussions plutôt franches et constructives dans les deux premières phases des négociations" avec le gouvernement, "sur l'emploi des seniors et la pénibilité. Malheureusement on n'a pas pu discuter des solutions de financement", se désole le président de la CFTC. Le patron du syndicat des salariés dénonce la position de l'exécutif, "bloqué sur le fait qu'automatiquement" le système des retraites "serait financé par un report de l'âge légal".

Or si cela correspond à "une mesure phare" du gouvernement, pour les syndicats "le report de l'âge légal de départ à la retraite est une ligne rouge". Cyril Chabanier assure par ailleurs qu'il retournera à la table des négociations si le gouvernement s'ouvre à l'idée de chercher "d'autres solutions que le report de l'âge pour financer les 12 milliards d'euros qui manquent. Il y a d'autres voies, d'autres sources de financement et on ne les a pas toutes explorées", ajoute le syndicaliste.