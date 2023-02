Réforme des retraites : l'intersyndicale va annoncer samedi deux nouvelles dates de mobilisation les 7 et 8 mars

L'intersyndicale va annoncer samedi prochain deux nouvelles dates à venir de mobilisation contre la réforme des retraites les mardi 7 mars et mercredi 8 mars, a appris mercredi 8 février franceinfo de sources syndicales.

>> DIRECT. Réforme des retraites : les syndicats annoncent une nouvelle journée de mobilisation le jeudi 16 février

Une quatrième journée de mobilisation contre cette réforme des retraites est prévue ce samedi 11 février. C'est en marge de cette journée que l'intersyndicale annoncera ces deux nouvelles dates de "mobilisation nationale", sans appel explicite à la grève mais sans empêcher les fédérations syndicales qui le souhaitent d’appeler à deux jours de grève dans leur propre secteur.

Ces deux journées seront la sixième et la septième journée de mobilisation. La quatrième aura donc lieu ce samedi 11 février, la cinquième le jeudi 16 février. À ce stade, il n'y a pas de nouvelle date envisagée entre le 16 février et les 7 et 8 mars, en raison des vacances scolaires, selon ces sources syndicales.