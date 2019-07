Retraites : que touchent les Français après leur vie active ?

La pension moyenne des retraités s'élève à 1 472 € en France. Le patrimoine acquis tout au long de la vie et la pension de réversion sont d'autres facteurs à prendre en compte lorsque l'on veut dresser le niveau de vie des seniors. "En fait, il est supérieur de 6% en moyenne au reste de la population", indique la journaliste Dorothée Lachaud sur le plateau du 19/20. Mais derrière ces chiffres se cachent des disparités, notamment quand on se penche sur le montant des pensions.

Des disparités

Aujourd'hui, 10% des retraités touchent plus de 2 776 € par mois et 10% moins de 568 €. "Mais la vraie disparité existe surtout en fonction des sexes. En moyenne la pension d'une femme est inférieure de 42% à celle d'un homme et ce sont très majoritairement les femmes qui touchent les pensions les plus faibles à moins de 500 €", précise la journaliste. Mais l'écart à tendance à se resserrer.

