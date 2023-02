Le vice-président des Républicains estime qu'il reste encore trop "d'injustices" dans le texte présenté par le gouvernement d'Emmanuel Macron.

"La réforme doit être améliorée, c'est une certitude", affirme le vice-président des Republicains, François-Xavier Bellamy dimanche 26 février sur France Inter, alors que la réforme des retraites arrive devant le Sénat mardi prochain. La droite entend "enrichir le texte", notamment pour "lutter contre les injustices qu'il reste dans la réforme", explique le député européen.

François-Xavier Bellamy dénonce d'abord les "énormes" inégalités entre les pensions de retraite des femmes et des hommes. "La réforme risque d'aggraver encore la situation", insiste le numéro 2 de la droite. Il veut rétablir la bonification pour les grossesses et "donner la possibilité aux femmes de choisir entre gagner plus ou partir plus tôt" à la retraite.

Retraites : "La réforme doit être améliorée, c'est une certitude", affirme François-Xavier Bellamy

➡️ https://t.co/o86Ev4i7vg pic.twitter.com/VdnUBPkMLW — France Inter (@franceinter) February 26, 2023

LR toujours "favorable" au recul de l'âge légal

Le député européen veut aussi supprimer la clause du grand-père, qui permet à ceux qui ont été embauchés avant la réforme de continuer à bénéficier d'un régime spécial. "C'est une injustice absolue, assure François-Xavier Bellamy. C'est budgétaire mais c'est aussi une question de justice. Le contribuable ne doit pas éponger des régimes de retraite structurellement déficitaires."

Même s'il assure que Les Républicains sont "favorables à une réforme qui allongera la durée du travail", l'eurodéputé assure que son camp discutera pour modifier le texte afin de "gagner des points pour les Français. Emmanuel Macron lui-même a dit que la réforme pouvait être améliorée, je ne vois pas pourquoi on s'interdirait de le dire, nous aussi," , souffle-t-il.