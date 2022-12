Retraites : "Les déménageurs sont équipés d'exosquelettes", affirme le sénateur macroniste François Patriat, interrogé sur la pénibilité du travail

Cette déclaration, lundi, a fait vivement réagir l'opposition, prompte à rappeler les conditions de travail difficiles dans certains secteurs, comme le bâtiment.

L'étonnant argument du patron des sénateurs macronistes en faveur de la réforme des retraites n'est pas passé inaperçu. Invité de la chaîne Public Sénat, lundi 12 décembre, François Patriat a estimé que la pénibilité de certaines carrières ne justifiait plus un départ à la retraite avant l'âge de 65 ans. "Je vous rappelle qu'il y a quarante ans, les temps n'étaient pas ceux d'aujourd'hui : la nature même des carrières difficiles était différente", a estimé ce proche d'Emmanuel Macron. "La pénibilité n'est plus la même", a-t-il poursuivi.

"Mon voisin, dans mon village à l'époque, était maçon, couvreur et me disait 'Je n'en peux plus de monter sur les toits comme ça'." Mais de nos jours, a-t-il poursuivi, " les déménageurs, les couvreurs, sont équipés d'exosquelettes, de matériaux", a-t-il ajouté.

L'opposition ironise

Cette déclaration a immédiatement suscité de nombreuses réactions, notamment dans les rangs de l'opposition. "J'ai cru m'étrangler… ", a réagi le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, sur Twitter. "Vous partirez à 65 ans mais avec un exosquelette hein ! Il paraît aussi que les gars au marteau-piqueur le font sur coussins d’air, les soignants ont un treuil pour soulever les malades, les 3/8 ne font plus qu’un…", a-t-il ironisé.

"Sinon, dans le monde réel, la France est le mauvais élève de l'Europe en matière d'accidents du travail, avec plus de 650 000 par an, dont plus de 700 mortels...", a tweeté le député La France insoumise Bastien Lachaud. "Le président des sénateurs macronistes fantasme la douce vie des travailleurs", a abondé le député LFI de Picardie, François Ruffin. "Elu depuis 1976, dorloté aux frais des Français : c'est moins désagréable, la retraite à 65 ans, vue de la cantine du Palais du Luxembourg."



"Ces oligarques vivent dans un monde parallèle", a tweeté pour sa part le député du Rassemblement national Jean-Philippe Tanguy.