Réforme des retraites : le tweet d'un député La France insoumise sur Olivier Dussopt fait polémique

Dans sa publication, le député de Seine-Saint-Denis se présente souriant dans la rue, le pied sur un ballon de football à l'effigie du ministre.

L'Insoumis se met en scène, le pied sur un ballon à l'effigie du ministre du Travail. Le député LFI Thomas Portes a été vivement critiqué par une série d'élus du camp présidentiel comme de l'opposition, jeudi 9 février pour un tweet contre Olivier Dussopt. Dans sa publication, le député de Seine-Saint-Denis, doudoune rouge et écharpe tricolore, se présente souriant dans la rue, le pied sur un ballon de football à l'effigie du ministre. "Monsieur le ministre Olivier Dussopt, retirez votre réforme des retraites", écrit-il.

L'image a suscité une série de critiques dans la classe politique. "Ce n'est pas comme ça qu'on doit traiter la démocratie", a lancé la cheffe de file des députés Renaissance, Aurore Bergé, en marge d'un débat agité sur des textes socialistes dans l'hémicycle. Plusieurs ministres ont également réagi, dont Marc Fesneau (Agriculture), qui a fustigé une "mise en scène inacceptable, dégradante et un appel explicite à la haine et à la violence. Grave irresponsabilité". Dans l'opposition, la présidente du groupe Rassemblement national à l'Assemblée Marine Le Pen a dénoncé un "comportement indigne", un "appel à la haine et à la violence qui n'a pas sa place dans notre République". Des élus de gauche ont également critiqué cette image : "Stop à toute violence, même symbolique. D'où quelle vienne, contre qui que ce soit", a réagi le député socialiste Guillaume Garot.

Interrogé sur BFMTV, le leader LFI Jean-Luc Mélenchon a balayé les critiques : "Vous êtes en train de relayer la propagande d'Aurore Bergé et du groupe Renaissance, pour faire croire que c'est un acte de violence", a-t-il dit aux journalistes. "Il y a des jeux de chamboule-tout toutes les semaines dans notre pays (...) Vous venez nous saouler avec une histoire de ballon, vous êtes ridicules (...) C'est grotesque."