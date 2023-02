Réforme des retraites : "Je n'ai pas de pacte avec le gouvernement", assure Aurélien Pradié

En l'état, le numéro 2 de Les Républicains refuse de voter pour la réforme des retraites, malgré les concessions faites à la droite par le gouvernement sur les carrières longues.

"Je n'ai pas de pacte avec le gouvernement", souligne Aurélien Pradié, jeudi 9 février sur franceinfo, interrogé sur son positionnement vis-à-vis de la réforme des retraites. En l'état, le député Les Républicains (LR) du Lot refuse de voter pour, malgré les concessions faites à la droite par le gouvernement. Dernière en date : ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans pourront partir à la retraite à 63 ans, et non 64 ans.

Réforme des retraites : "Je n'ai pas de pacte avec le gouvernement", affirme Aurélien Pradié. "Je ne cède à aucune pression", ajoute le secrétaire général des Républicains. pic.twitter.com/hQZLz2TNPS — franceinfo (@franceinfo) February 9, 2023

"Permettez-moi de ne pas être le petit doigt sur la couture du pantalon dans une caserne", affirme le vice-président exécutif de LR, alors que des figures de son parti lui ont intimé de rentrer dans le rang, à l'image du président du Sénat. "S'il se sent vraiment de notre famille politique, il doit – à un moment – prendre la décision de voter la loi", a lancé Gérard Larcher, mercredi sur France Inter. "Qui pourrait mettre la pression sur des députés Les Républicains en leur reprochant de ne pas voter un texte macroniste ?", rétorque Aurélien Pradié. "Depuis quand, dans une famille politique, on peut considérer que la menace fait avancer les choses ?", renchérit-il.

Eric Ciotti demande aux députés LR de voter la réforme des retraites : "Moi je ne cède à aucune menace", répond Aurélien Pradié. "Que tout le monde se détende", lance le secrétaire général des Républicains. pic.twitter.com/n8lH87iaHv — franceinfo (@franceinfo) February 9, 2023

Fin janvier, au moins un tiers des députés LR comptaient voter contre la réforme des retraites, ou bien s'abstenir, selon un décompte réalisé par France Inter. Le gouvernement a besoin du vote de la droite, afin d'éviter le recours à l'article 49.3 de la Constitution. Il permet l'adoption d'un texte sans vote, sauf motion de censure. "Je souhaite défendre des convictions et je crois même qu'elles peuvent être partagées par beaucoup de mes collègues députés, parce que ce sont des convictions qui respectent le travail et l'effort", ajoute l'élu lotois. "Depuis quand notre famille politique abandonnerait l'idée de défendre les Français qui travaillent le plus dur ?", lance-t-il.

Réforme des retraites : Aurélien Pradié, secrétaire général des Républicains, souhaite "que ceux qui ont commencé à travailler à 16, 17 ou 18 ans ne fassent pas 44 anuités mais qu'ils en fassent 43 comme ceux qui ont commencé après 20 ans". pic.twitter.com/pSk0Z89hlf — franceinfo (@franceinfo) February 9, 2023

"Si demain le gouvernement nous dit que tous ceux qui ont une carrière longue et ont commencé avant 21 ans (…) ne font pas plus de 43 annuités de cotisation, je l'ai dit depuis le début, je voterai le texte", affirme-t-il. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a exclu cette éventualité, arguant sur Public Sénat mercredi que cela coûterait "dix milliards d'euros". La mesure ne coûterait pas "plus de deux milliards d'euros", conteste Aurélien Pradié. "Je le tiens d'une note que le gouvernement a rédigé, que je rendrai publique", promet-il.