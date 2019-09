Réforme des retraites : Édouard Philippe annonce une large concertation

La réforme des retraites n'est pas écrite. Dans la matinée du 12 jeudi 12 septembre, Édouard Philippe a voulu rassurer les Français. Le gouvernement veut se donner du temps, il promet de consulter les citoyens et de négocier les syndicats. Concernant la méthode, le Premier ministre a annoncé une concertation globale avec les partenaires sociaux avant le mois de décembre. Mais il y aura aussi des discussions avec chaque catégorie professionnelle, ainsi qu'une consultation citoyenne qui rappellera celle du grand débat national.

"Nous avons besoin de l'engagement de tous"

Quant à la loi, elle ne sera soumise au vote du Parlement qu'à l'été 2020, pour une mise en application effective en 2040. "Nos convictions, n'en doutez pas, sont fortes, et notre détermination est entière. Mais la réforme n'est pas écrite, et nous avons besoin de l'engagement de tous. Et nous sommes prêts à prendre le temps qu'il faudra", a assuré Édouard Philippe. Le but est de faire converger les 452 régimes actuels en un système de retraite universel de retraite par points.

