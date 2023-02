Mobilisation contre la réforme des retraites : Solidaires appelle à la "grève reconductible" à partir du 7 mars

"Nous proposons à l'ensemble des travailleuses et travailleurs, du privé comme du public, de mettre en débat en assemblées générales la possibilité de reconduire la grève à partir du 7 mars selon les modalités propres à chaque secteur, avec inventivité et détermination", déclare l'union syndicale dans un communiqué.

Un appel en réaction à un projet de réforme des retraites jugé "inutile, injuste et brutal". L'union syndicale Solidaires a lancé, lundi 13 février, un appel à la "grève reconductible" à partir du 7 mars "dans l'ensemble des secteurs" pour s'opposer au projet de réforme du gouvernement.

>> Suivez l'actualité sur la réforme des retraites dans notre direct

L'intersyndicale (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU) a appelé samedi "à faire du mardi 7 mars une journée 'France à l'arrêt'", rappellent les deux co-délégués de Solidaires, Simon Duteil et Murielle Guilbert dans un communiqué. "Pour nous, concrètement, il s'agit d'une journée de grève générale qui doit permettre le soutien de l'ensemble de la population à la mobilisation", poursuivent-ils.

"Nous considérons que nous pouvons gagner la bataille des retraites", ajoutent-ils. Pour cela, il faut selon eux "augmenter le rapport de force pour contraindre le gouvernement" à retirer le projet de loi. "Il doit le retirer le plus vite possible. Dans le cas contraire, nous nous engagerons dans un durcissement de la mobilisation", écrivent les co-délégués de Solidaires.

Pour la CFDT, "des rassemblements" et "des opérations ville morte"

"Nous proposons à l'ensemble des travailleuses et travailleurs, du privé comme du public, de mettre en débat en assemblées générales la possibilité de reconduire la grève à partir du 7 mars selon les modalités propres à chaque secteur, avec inventivité et détermination", ajoute Solidaires.

Samedi, le numéro un de la CFDT Laurent Berger avait indiqué que derrière l'appel à mettre la France "à l'arrêt" le 7 mars, il s'agissait de "faire des rassemblements devant les entreprises, des opérations ville morte" et non d'être "dans la logique de grève reconductible". "La question de la reconduction ne se décide pas au niveau des confédérations syndicales, mais dans les entreprises et les services", avait affirmé Philippe Martinez pour la CGT.