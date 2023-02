DIRECT. Réforme des retraites : l'Assemblée nationale reprend l'examen du texte cet après-midi sous la pression de la rue et des syndicats

#UKRAINE "Je considère, comme beaucoup de membres du CIO, que les athlètes n'ont pas à pâtir des idioties de leurs dirigeants politiques, et que le politique n'a pas à intervenir sur la participation des athlètes."

Interrogé sur notre antenne, Guy Drut affirme son opposition au bannissement des athlètes russes et biélorusses des Jeux de Paris en 2024. "Pour 2023, je ne vois aucune raison que les athlètes russes et biélorusses" soient "privés d'une participation". Il rappelle que ces athlètes "se préparent depuis des années" et que pour certains "ce sera la seule possibilité de participer à ce genre de manifestations. Cela ne reproduira peut-être plus".

(EMMANUEL DUNAND / AFP)