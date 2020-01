Manifestations contre la réforme des retraites : 28 000 personnes ont défilé à Paris selon le cabinet indépendant Occurrence, 23 000 selon le ministère et 250 000 pour la CGT

Le ministère de l'Intérieur a annoncé que 187 000 personnes ont défilé dans le pays pour protester contre la réforme des retraites.

Les opposants à la réforme des retraites du gouvernement ne désarment pas. Jeudi 16 janvier, quelque 187 000 personnes ont défilé dans toute la France, dont 23 000 à Paris, selon le chiffre du ministère de l'Intérieur. Pour la seule capitale, la CGT a comptabilisé 250 000 manifestants. Enfin, selon un comptage du cabinet indépendant Occurrence pour un collectif de médias dont l'AFP, 28 000 personnes ont battu le pavé parisien.

Cette journée, à l'appel de l'intersyndicale (CGT, FO, Solidaires, FSU, CFE-CGC et trois organisations de jeunesse) est la 6e depuis le 5 décembre. Lors de la précédente manifestation, samedi 11 janvier, la CGT avait recensé 150 000 personnes à Paris, contre 23 000 d'après le cabinet Occurrence et 21 000 selon la Préfecture de police. Le jeudi précédent, le syndicat avait compté 370 000 manifestants dans la capitale contre 44 000 pour Occurrence.

Du côté de la grève, si l'essoufflement s'était dernièrement fait sentir dans les transports après six semaines de conflits, le taux de grévistes était en hausse par rapport aux jours précédents à la SNCF : 10,1%, selon la direction, dont 30,5% des conducteurs. Dans l'Education nationale, la mobilisation progresse également, mais loin des chiffres du début du mouvement, le 5 décembre. Le ministère recensait une moyenne de 6,72% d'enseignants en grève, dans les premier et second degrés.