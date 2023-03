Info franceinfo Réforme des retraites : trois députés LFI demandent la dissolution de la Brav-M à Gérald Darmanin

Ces Brigades de répression de l'action violente motorisées (Brav-M) ont été créées en 2019, pendant le mouvement des "gilets jaunes". Elles interviennent dans les manifestations et sont souvent décriées pour leurs violences.

Trois députés de La France insoumise - Thomas Portes, Antoine Léaument et Ugo Bernalicis - demandent le "démantèlement à titre provisoire de la Brav-M", dans un courrier adressé mercredi 22 mars à Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, que franceinfo a pu consulter en exclusivité.

>> Réforme des retraites : des députés et des magistrats dénoncent des violences policières lors des manifestations

Ils alertent sur les "dérives des techniques de maintien de l'ordre observées par les brigades de répression des actions violentes motorisées (Brav-M)" lors des manifestations contre la réforme des retraites.Les élus s'appuient sur "les témoignages récents d'exactions violentes et brutales commises par ces brigades à l'encontre des manifestants". Selon eux, ces témoignages "interpellent la communauté internationale et entachent l'image de notre pays" et font état "d'un emploi disproportionné de la force".

Des brigades souvent décriées

"Loin d'assurer un retour à l'apaisement, leur intervention participe de l'augmentation des tensions", estiment les députés qui appellent de "leurs vœux un retour à la paix sociale". C'est pourquoi, ils demandent au ministre de l'Intérieur "à titre conservatoire, de suspendre le recours à ces brigades dans le cadre de votre doctrine de maintien de l'ordre".

En plus de leur courrier adressé au ministre, les trois députés doivent déposer dans la journée une pétition dans le cadre de la plateforme des pétitions de l’Assemblée nationale, pour demander le démantèlement des Brav-M. Une pétition ayant recueilli au moins 500 000 signatures peut donner lieu selon certaines conditions à un débat en séance publique.

Ces brigades souvent décriées ont été créées en 2019, pendant le mouvement des "gilets jaunes". Elles interviennent dans les manifestations sur des violences de rues et des dégradations. Ils sont aussi là pour disperser le regroupement de casseurs et soutenir les unités qui seraient en difficulté.