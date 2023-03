DIRECT. Réforme des retraites : "On avait alerté le président de la République" de risques de débordements, affirme Philippe Martinez

Ce qu'il faut savoir

"Personne ne pourra nous dire ou nous rétorquer que n'avons pas alerté le président." Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, a réagi sur sur Europe 1, samedi 18 mars, à la suite des rassemblements organisés vendredi pour manifester contre la réforme des retraites et des dizaines d'interpellations à Paris et à Lyon. "On avait alerté le président de la République. Dans un courrier où on demandait à être reçu, nous évoquions noir sur blanc une situation explosive", a également souligné Philippe Martinez. Il a ainsi concédé qu'"en marge des manifestations, il y a des problèmes", tout en précisant que les dernières grandes mobilisations contre le projet de loi se sont tenues "de bonne façon, dans le calme, avec des slogans précis contre l'âge de 64 ans". Suivez notre direct.

Plus de 60 interpellations à Paris et 36 Lyon vendredi soir. En tout, 61 personnes y ont été interpellées dans la soirée vendredi après un rassemblement place de la Concorde à Paris, selon la préfecture de police. A Lyon, 36 personnes ont été interpellées, a annoncé la préfecture, qui a évoqué une "mairie vandalisée". Après avoir cassé la porte d'entrée du bâtiment, ils sont parvenus à entrer puis ils "ont essayé de mettre le feu", mais "les policiers sont intervenus rapidement et ont réussi" à l'éteindre, selon elle. Des incidents qui ont conduit l'autorité à interdire les manifestations prévues à Lyon dès midi samedi, selon le Progrès.

Après le 49.3, des mobilisations prévues ce weekend. Les syndicats prévoient des "rassemblements locaux de proximité" ce week-end pour poursuivre la contestation contre l'impopulaire réforme des retraites. De leur côté, les syndicats de la SNCF appellent à "maintenir la grève" reconductible et "à agir massivement" jeudi prochain.

Deux motions de censure déposées pour renverser le gouvernement. Et ce, au lendemain de sa décision d'utiliser le 49.3 pour faire passer la très contestée réforme des retraites. Ces motions déposées par le groupe indépendant Liot et le RN doivent être examinées à l'Assemblée lundi à partir de 15h30.