DIRECT. Réforme des retraites : les motions de censure arrivent à l'Assemblée, les syndicats de retour dans la rue

#ETATS_UNIS Bonjour et merci de votre excellent et fastidieux travail, et à travers vous à tous vos collègues. Quelques questions, si vous me les permettez : Est-ce que la primaire démocrate est la photocopie des élections véritables, même organisation, même rythme, etc. ? De telles primaires sont-elles un passage obligé ou le parti peut-il se contenter d’un duel leader qui serait charismatique et populaire ? Et les Républicains font-ils de même que leurs opposants ?