DIRECT. Réforme des retraites : "Jusqu’au dernier moment, nous avons cherché à éviter ce 49-3", défend Olivier Dussopt

Ce qu'il faut savoir

Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, affirme, dans une interview publiée samedi 18 mars dans le Journal du dimanche, que "jusqu’au dernier moment", le gouvernement a "cherché à éviter ce 49-3". "A l'Assemblée nationale, ​nous [le gouvernement] avons tout fait, tout tenté, jusqu'à la dernière minute, pour construire cette majorité. Mais nous étions dans une zone de risque, avec des députés qui hésitaient entre abstention et vote contre.", a-t-il plaidé. Selon lui, "cette réforme était trop importante pour prendre le risque de la jouer à la roulette russe". Toutefois, il a concède qu'il y aura "un avant et un après 49.3". Suivez notre direct.

Bruno Le Maire appelle les députés LR à "retrouver leurs esprits". "Que chacun prenne lundi ses responsabilités". Le message du ministre de l'Economie à son ancienne famille politique est clair, après la main tendu du patron du RN, Jordan Bardella, aux députés LR, les invitant à voter la motion de censure déposée par son parti contre le gouvernement. Dans une interview accordée au Parisien publiée samedi soir, Bruno Le Maire espère que les députés LR "retrouvent leurs esprits". "Un certain nombre des députés et sénateurs LR ont fait preuve de courage et de cohérence, comme Bruno Retailleau, Éric Ciotti, et tous ceux qui les ont suivis. D’autres se sont égarés", a-t-il ajouté.

Des milliers de manifestants partout en France, 81 interpellations à Paris et 7 à Lyon. A Paris, environ 4 000 manifestants ont marché dans le sud de la capitale, autour de la place d'Italie, où des heurts entre policiers et manifestants ont eu lieu dans la soirée et 81 personnes ont été interpellées. Des incidents ont également éclaté à Lyon où 400 à 500 jeunes ont essuyé des tirs de lacrymogènes, a constaté l'AFP. Sept arrestations ont eu lieu en milieu de soirée.

Des "personnes extérieures" ont déclenché les débordements lors de la manifestation à Paris, selon la CGT Ile-de-France. "Il y a eu des débordements, mais par des personnes extérieures", a dénoncé samedi soir sur franceinfo Vincent Gautheron, secrétaire régional de la CGT Ile-de-France. "La meilleure mesure de sécurité pour éviter ces débordements, c'est le retrait pure et simple du projet de loi", a-t-il ajouté, pointant un gouvernement "qui ne cesse d'exacerber les colères et les tensions depuis plus de deux mois".